{"_id":"6ac21e645595d6da800818d8","slug":"video-sp-demands-removal-of-chief-election-commissioner-in-bareilly-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: सपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की, मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने और गिरफ्तारी की मांग की। सपा नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। सपा जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विपक्षी समर्थकों के वोट काटे गए। बरेली में 1.17 लाख से अधिक वोट काटे जाने का दावा किया गया। सपा दो से आठ अक्तूबर तक 'लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ' अभियान चला रही है, जिसके तहत आठ अक्तूबर को मार्च भी निकाला जाएगा। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो भाजपा को कोई आधार नहीं मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हटाए जाएं ताकि निष्पक्षता रहे।

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