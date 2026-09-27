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वीडियो: बरेली में बारिश के बाद बीमारियों से निपटने की तैयारी, डीएम ने दिए निर्देश

Mukesh Kumar

Updated Sun, 27 Sep 2026 04:04 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 04:04 PM IST







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बरेली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शनिवार को स्वास्थ्य समिति की बैठक में बारिश के बाद संभावित बीमारियों से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। चिकित्सकों को स्वास्थ्य सेवाओं की पोर्टल पर फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। ... और पढ़ें

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