फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Man poses as journalist to extort money from police personnel in Bareilly

बरेली: पत्रकार बनकर पुलिसवालों से मांगी रंगदारी, युवक के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज

Sun, 27 Sep 2026 01:59 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 27 Sep 2026 01:59 PM IST
सार

बरेली में एक युवक ने खुद को पत्रकार बताकर यातायात पुलिसकर्मियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यातायात पुलिस के टीएसआई ने कथित पत्रकार पर ब्लैकमेलिंग व अवैध वसूली का मामला दर्ज कराया है।

विज्ञापन
Man poses as journalist to extort money from police personnel in Bareilly
आरोपी अमल सैनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में यातायात पुलिस के एक टीएसआई ने कथित पत्रकार अमल सैनी और उसके दो-तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। शिकायत में कहा है कि अमल व उसके दोस्त पुलिसकर्मियों से हर महीने रुपये की मांग करते थे। रुपये न देने पर फर्जी तस्वीरें और भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते थे।
विज्ञापन

टीएसआई जसपाल सिंह ने एसएसपी अनुराग आर्य को दिए पत्र में बताया कि अमल सैनी खुद को 'जनता की सोच' चैनल का पत्रकार बताता है। वह अपने साथियों के साथ उनके ड्यूटी पॉइंट पर पहुंचता था। सैनी पुलिसकर्मियों से कहता था कि रुपये देने पर अच्छी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जाएंगी। रुपये न देने पर वह जाम की फर्जी तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

जसपाल सिंह ने रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद अमल सैनी और उसके साथियों ने ईसाइयों की पुलिया की एआई से बनाई गई फोटो पोस्ट की। उसने पुलिस वाहन चेकिंग में अवैध वसूली के आरोप लगाकर भ्रामक पोस्ट भी डालीं। इन पोस्ट का उद्देश्य पुलिस की छवि खराब करना था। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली में अमल व उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed