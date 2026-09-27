यूपी: बारिश के चलते सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, इस जिले में छुट्टी का आदेश जारी

बरेली में खराब मौसम के कारण जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सोमवार को सभी स्कूल-कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह फैसला जिले में शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर लिया गया है। रविवार को भी दिनभर रिमझिम बारिश जारी रही। दिन का तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने गांधी जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा में बीएसए और डीआईओएस को निर्देश दिए कि छोटे बच्चों को इन कार्यक्रमों में शामिल न किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बारिश के कारण बच्चों को कोई परेशानी न हो।