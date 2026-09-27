बरेली: बारिश के बाद बीमारियों से निपटने की तैयारी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने दिए निर्देश

बरेली में बारिश के बाद जगह-जगह हुए जलभराव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बीमारियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शनिवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में निर्देश दिए कि पानी निकलने के बाद संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपचार की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। मरीजों को समय से पूरा इलाज उपलब्ध कराया जाए।

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कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम ने सीएचसी और पीएचसी के चिकित्सकों को अपने कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं की पोर्टल पर शत-प्रतिशत फीडिंग कराने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने वाली एएनएम के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए।