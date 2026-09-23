{"_id":"6ab398b34adcdfbc020395b9","slug":"video-more-than-500-people-practiced-yoga-at-gandhi-udyan-bareilly-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: गांधी उद्यान में 500 से अधिक लोगों ने किया योगाभ्यास, रैली निकालकर दिया स्वस्थ जीवन का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बुधवार को आयुष विभाग की ओर से गांधी उद्यान में विशाल योगाभ्यास शिविर और जागरूकता रैली आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने भगवान धन्वंतरि के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। योग प्रशिक्षक डॉ. गरिमा सिंह ने छात्र-छात्राओं और अन्य प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों समेत 500 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया।

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