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बरेली: चलती ट्रेन से गिरकर 10 साल की बच्ची घायल, सिर में आई गंभीर चोट

Wed, 23 Sep 2026 01:05 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 23 Sep 2026 01:05 PM IST
सार

बरेली के भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के पास 10 वर्षीय बच्ची चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। 

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10-year-old girl injured after falling from a moving train in Bareilly
घायल बच्ची के पास बैठे परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के नेकपुर गल्ला मंडी निवासी परिवार की 10 वर्षीय बच्ची सोमवार रात चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर घायल हो गई। हादसा भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।

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परिजन के अनुसार, रामवती अपनी बेटी संतोष की 10 वर्षीय बेटी रोशनी के साथ ट्रेन से बहेड़ी के किच्छा जा रही थीं। भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के पास रोशनी अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। हादसे के बाद यात्रियों ने ट्रेन रुकवाई और पुलिस को सूचना दी। 
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पुलिस की मदद से बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही बच्ची के अन्य परिजन पहुंच गए। परिजन के मुताबिक, बच्ची ट्रेन से किस तरह नीचे गिरी, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी है। चिकित्सकों के अनुसार उसके सिर में चोट है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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