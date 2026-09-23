अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला: मेंथा की महक और रुहेलखंड के जरी से चमकेगा यूपी ट्रेड शो, लगेंगे स्टॉल

यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला-2026 में रुहेलखंड के उत्पाद भी नजर आएंगे। बरेली की जरी जरदोजी की चमक, मेंथा की महक, फार्मा, बांस-बेत समेत खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के स्टॉल लगेंगे। पीलीभीत की लकड़ी पर नक्काशी, शाहजहांपुर की कारीगरी भी दिखाई देगी।

विज्ञापन

मंडलायुक्त शंभू कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा स्थानीय उत्पादों और छोटे उद्यमों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने की है। इसी दिशा में यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और निर्यातकों के लिए मंच बन रहा है। बरेली मंडल से पारंपरिक जरी जरदोजी, लकड़ी की नक्काशी के साथ दवा, मेंथा, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बांस-बेंत से जुड़े उद्यम के स्टॉल लगेंगे।एक जिला-एक उत्पाद में मनीषा ज्वेलरी सुनारी के हस्तशिल्प उत्पाद, कमल ट्रेडर्स, पिंकी जरी आर्ट्स, शिखा जरी आर्ट, ज्योत्सना जरी वर्क और कृष्णा गारमेंट्स जरी-जरदोजी की कारीगरी प्रदर्शित करेंगे। पीलीभीत से राशिद हैंडीक्राफ्ट और फाइजाह मलिक लकड़ी की नक्काशी के उत्पाद लेकर पहुंचेंगे।