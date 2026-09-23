बरेली: अवैध कॉलोनियों पर फिर चला बुलडोजर, बीडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को अवैध निर्माण और अनियोजित प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने थाना सुभाषनगर और थाना कैंट क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।

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बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने बताया कि पहली कार्रवाई थाना सुभाषनगर क्षेत्र के ग्राम करेली में की गई। यहां बबलू पटेल, वीरेश साहू व अन्य की ओर से लगभग तीन हजार वर्ग मीटर भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध रूप से कॉलोनी का विकास किया जा रहा था। इस दौरान मौके पर भूखंडों का चिन्हांकन करने के साथ-साथ सड़क और बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जा रहा था।