सामूहिक विवाह समारोह: बरेली में वैवाहिक बंधन में बंधे 922 जोड़, नौ स्थानों पर हुए आयोजन

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बरेली जिले में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 922 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। यह आयोजन जिले के नौ स्थानों पर हुआ। बरेली कॉलेज मैदान में सबसे बड़ा समारोह हुआ, जहां 452 जोड़ों की शादी कराई गई। मीरगंज के श्रीराम बरात घर में 111 दंपती परिणय सूत्र में बंधे। फरीदपुर के आश्रम सत्संग भवन में 97 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। भुता ब्लॉक परिसर में 95 दंपती ने नई जिंदगी की शुरुआत की। अतिथियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और उपहार भी भेंट किए।

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