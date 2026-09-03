{"_id":"6a9932171531aafd6c012a40","slug":"video-jal-jeevan-mission-water-tank-threatened-by-kichha-river-erosion-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: जल जीवन मिशन की टंकी पर किच्छा नदी की कटान का खतरा, महज तीन मीटर बची दूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के शेरगढ़ ब्लॉक के बैरमनगर गांव में जल जीवन मिशन की पानी की टंकी किच्छा नदी में गिरने की कगार पर है। नदी के तेज कटान से टंकी और नदी के बीच अब मात्र तीन-चार मीटर की दूरी बची है। ग्रामीणों के अनुसार, निर्माण शुरू होने पर नदी 125 मीटर दूर थी, लेकिन कटान का आकलन नहीं किया गया। परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। एसडीएम निधि शुक्ला ने बताया कि जलनिगम के अधिशासी अभियंता ने निरीक्षण किया है। कीमती सामान सुरक्षित रखा जा रहा है और उच्चाधिकारियों को सुरक्षा के लिए पत्र भेजा गया है।

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