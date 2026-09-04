रेबीज से हुई दर्दनाक मौत: कुत्ते के काटने के तीन माह बाद छात्र की गई जान, परिवार में मचा कोहराम

परिजनों ने बताया कि गुरुवार को आदित्य कोचिंग पढ़कर घर लौटा था। इसके बाद वह आराम करने के लिए लेट गया। रात करीब 12 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर देख परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए बरेली ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही आदित्य ने दम तोड़ दिया। आदित्य तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।