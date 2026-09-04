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रेबीज से हुई दर्दनाक मौत: कुत्ते के काटने के तीन माह बाद छात्र की गई जान, परिवार में मचा कोहराम

Fri, 04 Sep 2026 01:47 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Akash Dubey Updated Fri, 04 Sep 2026 01:47 PM IST
सार

श्यामपुर के 14 वर्षीय छात्र आदित्य सिंह की गुरुवार रात तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। तीन माह पहले कुत्ते ने काटा था। मौत की वजह जांच से स्पष्ट होगी।

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Student loses life three months after dog bite
कुत्ते के काटने से हुई मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीसलपुर क्षेत्र के गांव श्यामपुर निवासी बलराम सिंह के 14 वर्षीय पुत्र छात्र आदित्य सिंह की गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक, करीब तीन माह पहले आदित्य को छुट्टा कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद से उसका बरेली में उपचार चल रहा था।

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परिजनों ने बताया कि गुरुवार को आदित्य कोचिंग पढ़कर घर लौटा था। इसके बाद वह आराम करने के लिए लेट गया। रात करीब 12 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर देख परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए बरेली ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही आदित्य ने दम तोड़ दिया। आदित्य तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। 

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मां नीरज देवी का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पिता बलराम सिंह और अन्य परिजन गहरे सदमे में हैं। छात्र की अचानक मौत से गांव में भी शोक की लहर है। परिजनों के अनुसार कुत्ते के काटने के बाद से आदित्य का उपचार कराया जा रहा था। हालांकि छात्र की मौत की वास्तविक वजह क्या रही, यह चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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