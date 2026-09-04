यूपी: बेटों ने लाकर दिया बुर्का, पहनकर अंधेरे में ओझल हुई ममता; शौच और नहाने के लिए बाथरूम में गई थी महिला

मुख्य आरक्षी नूतन सिसौदिया की ओर से कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को ममता की निगरानी के लिए उनकी और आरक्षी रिंकी की ड्यूटी लगाई गई थी। ममता शौच और नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। कुछ देर बाद एक महिला बुर्का पहनकर बाथरूम के दूसरे गेट से बाहर निकली और चली गई।



पुलिसकर्मियों ने उसे दूसरी महिला समझ लिया। काफी देर बाद भी जब ममता बाहर नहीं आई तो दोनों पुलिसकर्मी अंदर गईं। वहां ममता का नीले रंग का सूट पड़ा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर तारिक खान को सौंपी है।