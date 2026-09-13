{"_id":"6aa69e23a1ed755e2b0c2cfd","slug":"video-instructions-for-demarcation-of-river-land-and-sealing-of-illegal-constructions-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: जलभराव पर सख्त हुए डीएम, नदी की जमीन का सीमांकन व अवैध निर्माण सील करने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली: जलभराव पर सख्त हुए डीएम, नदी की जमीन का सीमांकन व अवैध निर्माण सील करने के निर्देश

Mukesh Kumar

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:29 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:29 PM IST







Link Copied



बरेली में डीएम ने रविवार को अफसरों के साथ मिनी बाइपास और किला क्षेत्र की जलभराव प्रभावित कॉलोनियों का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी की भूमि पर सीमांकन और अवैध निर्माण सील करने के निर्देश दिए। बालाजी विहार कॉलोनी में बिना स्वीकृत मानचित्र के दो निर्माणाधीन मकान मिले, जिन्हें सील करने का आदेश दिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन