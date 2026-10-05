बरेली: भाजपा ने खेला बड़ा दांव, राज्यसभा चुनाव के लिए श्रुति गंगवार को बनाया प्रत्याशी

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्यसभा चुनावों के लिए बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए बरेली में चार दशकों से सियासत के धुरंधर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के इस कदम को रूहेलखंड क्षेत्र में सामाजिक संतुलन साधने, कुर्मी वोट बैंक को मजबूती से बांधे रखने और पार्टी के प्रति निष्ठावान पुराने नेतृत्व का सम्मान करने के रूप में देखा जा रहा है।

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