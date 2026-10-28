{"_id":"6ae17f985452781e27074c9f","slug":"video-accused-arrested-in-encounter-in-bareilly-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: इनामी सचिन ठाकुर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में 25 हजार रुपये के इनामी सचिन सिंह ठाकुर को बुधवार सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि उसकी फायरिंग से एक मुख्य आरक्षी घायल हुआ। सचिन 21 अक्तूबर को न्यायालय परिसर से फरार हुआ था। सिटी प्रथम आशुतोष शिवम के अनुसार, उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। उस पर चोरी के आठ मुकदमे भी दर्ज हैं।

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