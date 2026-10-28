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बदायूं में हादसा: गंगा एक्सप्रेसवे पर जानवर से टकराने के बाद पलटी थार, महिला की मौत, दो भाई समेत तीन घायल

Wed, 28 Oct 2026 10:27 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 28 Oct 2026 10:27 AM IST
सार

बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई। उसके दो पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए। ये सभी लोग वाराणसी से दिल्ली जा रहे थे। 

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Thar overturns after hitting an animal on the Ganga Expressway in Budaun
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे पिलर संख्या 221 के पास थार गाड़ी पशु से टकराकर पलट गई। इस हादसे में दिल्ली निवासी कुसुम मिश्रा (उम्र 48 वर्ष) की मौत हो गई, जबकि हादसे में महिला के पुत्र शिवम मिश्रा (उम्र 28 वर्ष) और शुभम मिश्रा (उम्र 25 वर्ष) और भाई सचिन मिश्रा घायल हो गए। ये सभी लोग वाराणसी से दिल्ली जा रहे थे। 

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हादसे की सूचना मिलने पर यूपीडा की एंबुलेंस सभी घायलों को लेकर दातागंज सीएससी पहुंची, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे में घायल शुभम मिश्रा की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। घायल सचिन मिश्रा ने सीएचसी में बताया कि वे सभी वाराणसी से दिल्ली जा रहे थे। गंगा एक्सप्रेसवे पर अचानक कोई जानवर आ गया और गाड़ी उससे टकराने के बाद पलट गई। सचिन दोनों भांजों को निजी एंबुलेंस से बरेली के हायर सेंटर लेकर गए हैं। 
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हजरतपुर इलाके में हुआ हादसा 
हादसे की सूचना सीएससी के फार्मासिस्ट ने दातागंज पुलिस को दी। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि घटना हजरतपुर थाना क्षेत्र में हुई है। इसके बाद हजरतपुर थाने में सूचना दी गई। महिला का शव दातागंज सीएचसी में रखवा दिया गया। क्षतिग्रस्त गाड़ी गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा विंग ने डहरपुर इंटरचेंज के पास खड़ी करा दी। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, हजरतपुर थाना पुलिस को मौके पर जानकारी कर घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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