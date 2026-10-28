बदायूं में हादसा: गंगा एक्सप्रेसवे पर जानवर से टकराने के बाद पलटी थार, महिला की मौत, दो भाई समेत तीन घायल

हजरतपुर इलाके में हुआ हादसा

हादसे की सूचना सीएससी के फार्मासिस्ट ने दातागंज पुलिस को दी। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि घटना हजरतपुर थाना क्षेत्र में हुई है। इसके बाद हजरतपुर थाने में सूचना दी गई। महिला का शव दातागंज सीएचसी में रखवा दिया गया। क्षतिग्रस्त गाड़ी गंगा एक्सप्रेसवे की सुरक्षा विंग ने डहरपुर इंटरचेंज के पास खड़ी करा दी। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, हजरतपुर थाना पुलिस को मौके पर जानकारी कर घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।