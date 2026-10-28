यूपी: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बरेली में करेंगे पदयात्रा, सात जिलों से जुटेंगे कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश के सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने संगठनात्मक अभियान को धार देने के लिए बरेली से व्यापक जनसंपर्क का आगाज करने जा रही है। एक नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बरेली शहर में लोकतंत्र बचाओ पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित संगठन और सरकार के कई दिग्गज शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की प्रबल संभावना है।

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