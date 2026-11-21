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बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे ने पांच लोगों की जिंदगी छीन ली। पिकअप और एंबुलेंस के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल सक्रिय हो गए।

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