पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: पिकअप और एंबुलेंस के बीच जोरदार भिड़ंत, पांच लोगों की मौत
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 09:25 AM IST
सार
बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पिकअप और एंबुलेंस के बीच हुई भीषण टक्कर में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मची चीख-पुकार व अफरा-तफरी के बीच पुलिस और राहत-बचाव दल ने मोर्चा संभाला।
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विस्तार
बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे ने पांच लोगों की जिंदगी छीन ली। पिकअप और एंबुलेंस के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल सक्रिय हो गए।
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