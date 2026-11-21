किसी घर में पहले ही एक मौत का मातम पसरा था। शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए एक एंबुलेंस जयपुर से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई थी। उसके साथ पांच लोग सफर कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर इतना दर्दनाक मोड़ ले लेगा कि एक शव को लेकर निकली एंबुलेंस से पांच और जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी।

विज्ञापन





शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी के सुबेहा क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 53.3 पर एंबुलेंस आगे चल रही पिकअप में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौत हो गई। कुछ ही पलों में एक परिवार के मातम से जुड़ा सफर पांच परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। विज्ञापन



शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी के सुबेहा क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 53.3 पर एंबुलेंस आगे चल रही पिकअप में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौत हो गई। कुछ ही पलों में एक परिवार के मातम से जुड़ा सफर पांच परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया।

Trending Videos

हादसे के बाद घटनास्थल का मंजर बेहद विचलित करने वाला था। क्षतिग्रस्त वाहनों और सड़क पर पड़े शवों को देखकर वहां से गुजर रहे लोग सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों के सामने अचानक मौत का ऐसा मंजर था, जिसे देख लोग कुछ पल के लिए सन्न रह गए। सड़क पर बिखरे शवों का दृश्य हादसे की भयावहता बयां कर रहा था। एक शव को पहुंचाने निकले थे, पांच की जिंदगी रास्ते में छूट गई एंबुलेंस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी। उसमें पहले से एक शव रखा हुआ था। सफर का मकसद उस शव को उसके गंतव्य तक पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने पूरी कहानी बदल दी। एंबुलेंस में सवार मकबूल खान (62), हरिओम योगी (33), अमीनुल हक (32), रफीक (50) और आलम की मौत हो गई।



मकबूल खान जयपुर की जवाहर नगर कच्ची बस्ती के रहने वाले थे, जबकि हरिओम योगी राजस्थान के अलवर जिले के पीपलखेर के निवासी थे। वहीं अमीनुल हक, रफीक और आलम पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले से जुड़े थे।



विज्ञापन