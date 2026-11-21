मातम का सफर बना काल: शव लेकर निकली थी एंबुलेंस, रास्ते में पांच और जानें छिन गईं; लाशों का ढेर देख कांप गए लोग
जयपुर से एक शव लेकर पश्चिम बंगाल जा रही एंबुलेंस शनिवार सुबह बाराबंकी के सुबेहा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आगे चल रही पिकअप में पीछे से जा घुसी। हादसे में एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौत हो गई। राजस्थान और पश्चिम बंगाल के रहने वाले इन पांचों लोगों की मौत से एक परिवार के मातम से शुरू हुआ सफर पांच अन्य परिवारों के लिए भी गहरे दुख का कारण बन गया।
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किसी घर में पहले ही एक मौत का मातम पसरा था। शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए एक एंबुलेंस जयपुर से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई थी। उसके साथ पांच लोग सफर कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर इतना दर्दनाक मोड़ ले लेगा कि एक शव को लेकर निकली एंबुलेंस से पांच और जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी।
शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी के सुबेहा क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 53.3 पर एंबुलेंस आगे चल रही पिकअप में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस सवार पांच लोगों की मौत हो गई। कुछ ही पलों में एक परिवार के मातम से जुड़ा सफर पांच परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया।
एक शव को पहुंचाने निकले थे, पांच की जिंदगी रास्ते में छूट गईएंबुलेंस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी। उसमें पहले से एक शव रखा हुआ था। सफर का मकसद उस शव को उसके गंतव्य तक पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने पूरी कहानी बदल दी। एंबुलेंस में सवार मकबूल खान (62), हरिओम योगी (33), अमीनुल हक (32), रफीक (50) और आलम की मौत हो गई।
मकबूल खान जयपुर की जवाहर नगर कच्ची बस्ती के रहने वाले थे, जबकि हरिओम योगी राजस्थान के अलवर जिले के पीपलखेर के निवासी थे। वहीं अमीनुल हक, रफीक और आलम पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले से जुड़े थे।
पांच परिवारों तक पहुंची एक और दुखद खबरजिस एंबुलेंस में पहले से एक शव था, उसी में सवार पांच लोगों की मौत की खबर अब उनके परिजनों तक पहुंचनी थी। राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक का सफर तय करने निकले इन लोगों के परिवारों को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सुबह का यह सफर उनके जीवन का सबसे दुखद अध्याय बन जाएगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ यह हादसा सिर्फ पांच मौतों की खबर नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक विडंबना की कहानी भी है, जहां एक मृत व्यक्ति को अंतिम विदाई देने निकले लोगों को भी रास्ते में मौत ने अपनी आगोश में ले लिया।
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