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बाराबंकी: 57वीं दुर्गा पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम
नगर पालिका परिषद परिसर में 57वीं शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव की रौनक छाई है। शहर से भारी भीड़ यह जुट पड़ी है।रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाते परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। परिसर के बाहर स्थापित गणेश प्रतिमा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
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