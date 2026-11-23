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बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र के मुबारकपुर स्थित पशुपति बाबा स्थान के पास निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर रविवार की रात तेज रफ्तार हाइवा ने टेंट के सामान से लदी ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार टेंट कारोबारी रामकुमार पांडेय (42) और मजदूर निर्मल वर्मा (40) की मौत हो गई, जबकि अमर चौधरी (25) गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आगे चल रहे दूसरे ट्रैक्टर पर सवार दो लोग बाल-बाल बच गए।

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