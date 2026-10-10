{"_id":"6aca5e92037332c0bc0a633c","slug":"video-cpi-maniyar-conference-lal-sahab-re-elected-as-secretary-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाकपा माले का मनियर सम्मेलन, लाल साहब फिर सचिव बने","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाकपा माले का 13वां जिला सम्मेलन 9 और 10 अक्तूबर को मनियर में आयोजित हुआ। इसमें 15 सदस्यीय जिला समिति का निर्वाचन किया गया। लाल साहब को पुनः जिला सचिव चुना गया। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। इस मांग को लेकर मनियर में परशुराम जी मंदिर से बस स्टैंड तक मार्च निकाला गया। मार्च के बाद एक नुक्कड़ सभा भी आयोजित की गई। सभा में पार्टी के राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव, श्रीराम चौधरी और लाल साहब प्रमुख रूप से उपस्थित थे। वशिष्ठ राजभर, रेखा पासवान, मुन्नी सिंह, भागवत बिन्द और राधेश्याम चौहान भी मौजूद रहे। सोमालिया राजभर, संतोष साहनी, लक्ष्मण यादव और नियाज़ अहमद भी उपस्थित थे। अशोक कुमार, कंचन चौहान, नागेन्द्र कुमार और जगदीश प्रसाद भी सभा में शामिल हुए।

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