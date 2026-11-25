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बलिया में ऐतिहासिक महर्षि भृगु की धरती पर मंगलवार को शिवरामपुर गंगा तट पर श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का रेला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। सोमवार की आधी रात से ही लोग आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही महर्षि भृगु व बाबा बालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। गंगा स्नान के बाद लोगों ने घाट पर ही दान-पुण्य किया। आधी रात से ही गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हुआ जो अगले दिन दोपहर बाद तक चलता रहा। शहर से करीब आठ किमी की दूर गंगा तट पर पैदल ही परिवार संग पहुंच कर आस्था की डगर पार किया। इस दौरान हर-हर गंगे के जयघोष लगते रहे। आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु सहस्त्र वर्ष देव नगरी काशी में नहान करने के बराबर पुण्य लाभ अर्जित किया।

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