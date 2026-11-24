{"_id":"6b050bd39e2ea5605f000bc1","slug":"video-devotees-from-india-and-nepal-took-ritual-dip-in-rapti-river-in-bahraich-on-kartik-purnima-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कार्तिक पूर्णिमा पर भारत-नेपाल के श्रद्धालुओं ने बहराइच में राप्ती नदी में लगाई आस्था की डुबकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कार्तिक पूर्णिमा पर भारत-नेपाल के श्रद्धालुओं ने बहराइच में राप्ती नदी में लगाई आस्था की डुबकी
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को बहराइच में नवाबगंज क्षेत्र के जानकी गांव के पास स्थित राप्ती नदी के लक्ष्मणपुर रसोरवा और होलिया घाट पर हजारों की संख्या में भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई।
इस अवसर पर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार यादव व सशस्त्र सीमा बल के जवान पुलिस बल के साथ घाटों पर सुरक्षा में मुस्तैद रहे। कार्तिक पूर्णिमा पर एक सप्ताह के मेले के आयोजन के लिए तैयारियां की गई हैं। इस दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा, सुमरन वर्मा, अमरजीत लाल यादव, मुक्ता प्रसाद वर्मा आदि मेलार्थियों व श्रद्धालुओं की देखरेख में लगे रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।