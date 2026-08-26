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अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सपाइयों का प्रदर्शन, राष्ट्र वंदना चौक पर लगाया जाम; पुलिस से नोकझोंक
बागपत जनपद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के होर्डिंग और पोस्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखे जाने के विरोध में बुधवार को सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र वंदना चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे और धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई।
सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान ने कहा कि अखिलेश यादव के पोस्टर लगाने वालों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सपा जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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