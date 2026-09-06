{"_id":"6a9d06eeb1fe9ca1fc02f478","slug":"video-baghpat-heavy-rain-since-morning-low-lying-areas-waterlogged-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत: सुबह से ही झमाझम बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बागपत में सुबह से झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। खेतों में पानी भर गया है। वैज्ञानिकों ने किसानों को चेताया है कि खेतों में ज्यादा समय तक पानी न भरा रहने दें, नहीं तो फसल की जड़ कमजोर होने से नुकसान हो सकता है। वहीं शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है।

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