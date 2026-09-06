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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 6 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Sun, 06 Sep 2026 02:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 06-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:36 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: नेताओं ने किया समझौता, धरना देने वाले बेखबर

The leaders reached a compromise, the protesters remained unaware. और पढ़ें
01:35 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: झमाझम बारिश सेे सड़कें, कॉलोनियां जलमग्न

Heavy rains inundate roads, colonies और पढ़ें
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01:34 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: रेहड़ में बाइक की टक्कर से फास्ट फूड विक्रेता की मौत

Fast food vendor dies after being hit by a bike in Rehda और पढ़ें
01:34 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: मंडलायुक्त ने सड़क और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का किया निरीक्षण

Divisional Commissioner inspected the road and Jal Jeevan Mission projects. और पढ़ें
01:34 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: तीसरे दिन और बढ़ गया गंगा का पानी, आठ गांव के रास्तों पर केवल ट्रैक्टर से आवागमन

The Ganges' water level rose further on the third day, with only tractor traffic on eight villages.
The Ganges' water level rose further on the third day, with only tractor traffic on eight villages. और पढ़ें
01:33 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: दलालों का प्रवेश वर्जित है....थानों में पोस्टर चस्पा .

Entry of brokers is prohibited...posters pasted in police stations.
Entry of brokers is prohibited...posters pasted in police stations. और पढ़ें
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01:32 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: गांव देहात की दस कॉलोनी अवैध, बुलडोजर चलाने की तैयारी

Ten colonies in rural areas are illegal, preparations are underway to run bulldozers. और पढ़ें
01:31 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: मुर्गे के लालच में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार

Leopard trapped in cage due to greed for chicken और पढ़ें
01:30 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: पति को विदेश भेजने के नाम पर दो लाख की ठगी

Two lakh rupees defrauded in the name of sending husband abroad और पढ़ें
01:29 AM, 06-Sep-2026

Bijnor News: तेजाब पीड़िता ने तीन माह बाद उपचार के दौरान दम तोड़ा

Acid attack victim dies after three months of treatment और पढ़ें
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