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बागपत: वाजिदपुर में एजुकेशन फेयर, 21 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताए करियर के विकल्प

Dimple Sirohi

Updated Sat, 28 Nov 2026 12:42 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 12:42 PM IST







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बागपत के वाजिदपुर स्थित एक विवाह मंडप में एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया। इसमें सुभारती, आईआईएलएम समेत 21 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों और करियर के विकल्पों की जानकारी दी। प्रोफेसर अनिल कुमार, सुशील कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने इंटरमीडिएट के बाद रोजगारपरक कोर्स करने और करियर बनाने के लिए जरूरी सुझाव दिए। ... और पढ़ें

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