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प्रधान प्रीति व समाजसेवी रोहित धनकड़ ने बताया कि गांव के चौधरी चरण सिंह वैदिक इंटर कॉलेज में शुक्रवार को ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (स्वचालित मौसम केंद्र) स्थापित किया गया है। इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के माध्यम से आसपास के क्षेत्र के मौसम एवं वातावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को एक मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को मौसम की जानकारी प्राप्त करने में विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को भी मौसम एवं पर्यावरण से संबंधित जानकारी हासिल करने का अवसर मिलेगा। फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुवर्ज ने कहा कि लोगों को मौसम की जानकारी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

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बागपत। फैजपुर निनाना ग्राम पंचायत पहली ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (स्वचालित मौसम केंद्र) लगाने वाली बन गई है। इससे लोगों को अब मौसम की सही जानकारी मिल सकेगी।