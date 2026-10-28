मेले में विवाद के बाद युवक को मारी गोली, VIDEO

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शहर कोतवाली क्षेत्र के ककरहटा गांव के पास मंगलवार की रात मेले में हुए विवाद के बाद एक युवक को गोली मार दी गई। गोली ककरहटा गांव निवासी निखिल यादव (18) की दाहिनी जांघ में लगी। घटना के बाद घायल युवक को परिजन और ग्रामीण उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए। घायल के पिता इंद्रदेव यादव ने गांव के पास रहने वाले युवक पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है।

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