आजमगढ़: झगड़ा सुलझाना पड़ा भारी, घर से बुलाकर युवक को मारी गोली; पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

तहरीर के अनुसार, बाद में सौरभ ने निखिल को फोन कर बातचीत करने के लिए बुलाया। फोन आने पर निखिल घर से बाहर निकला और उससे बात करने लगा। बातचीत के बाद जब वह वापस लौट रहा था, तभी आरोप है कि सौरभ ने जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी। गोली निखिल की दाहिनी जांघ में लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा।



घटना मंगलवार रात करीब 9:30 बजे की बताई गई है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई।



घायल के पिता ने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में मेले के दौरान हुए विवाद को घटना की वजह बताया गया है। प्रभारी निरीक्षक ने मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। हालांकि, पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। घटना के संबंध में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।