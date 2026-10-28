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आजमगढ़: पाव रोटी बेचने वाले युवक की गला रेतकर हत्या, नट बस्ती के पास बाहा में मिला शव; रात में घर नहीं आया था

Wed, 28 Oct 2026 10:18 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Wed, 28 Oct 2026 10:18 AM IST
सार

जिले के गौरी गांव में 30 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह उसका शव नट बस्ती के पास बाहा में मिला। युवक बोल नहीं पाता था और पाव रोटी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता था। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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Azamgarh young man sold bread loaves murdered throat slit body found canal Nat settlement uttar pradesh news
शाहरुख खान की फाइल फोटो और शिनाख्त करती पुलिस। - फोटो : संवाद

विस्तार
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गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में अज्ञात बदमाशों ने 30 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। बुधवार सुबह उसका शव गांव में नट बस्ती के पास बाहा में पड़ा मिला। युवक की हत्या की जानकारी होते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों और आरोपियों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है।

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मृतक की पहचान गौरी गांव निवासी शाहरुख खान (30) पुत्र मुस्तफा के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार, शाहरुख बोल नहीं पाता था। वह पाव रोटी बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। तीन भाइयों में वह सबसे छोटा था। उसकी हत्या की खबर मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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पुलिस कर रही शिनाख्त

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मृत युवक के परिजन से जानकारी लेती पुलिस। - फोटो : संवाद

परिजनों के मुताबिक, मंगलवार शाम शाहरुख घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई। परिवार के लोगों ने गांव और आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की। उसका पता नहीं चलने पर डायल 112 और गंभीरपुर पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने भी उसकी तलाश में मदद की, लेकिन देर रात तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।

बुधवार सुबह ग्रामीणों ने गौरी गांव में नट बस्ती के बगल बाहा में एक शव पड़ा देखा। पास जाकर पहचान करने पर शव शाहरुख का निकला। युवक की हत्या की खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर गंभीरपुर थाना पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शाहरुख की हत्या किसने और किन परिस्थितियों में की। घटना के पीछे की वजह भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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