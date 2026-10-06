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अखिलेश की गिरफ्तारी के विरोध में सपा का कलेक्ट्रेट पर धरना;video
दिल्ली में मुख्य चुनाव कार्यालय के सामने विरोध दर्ज कराने जा रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के निर्देश पर आयोजित धरने में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की।
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