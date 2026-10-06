अखिलेश की गिरफ्तारी के विरोध में सपा का कलेक्ट्रेट पर धरना;video

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दिल्ली में मुख्य चुनाव कार्यालय के सामने विरोध दर्ज कराने जा रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के निर्देश पर आयोजित धरने में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की।

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