{"_id":"6ab9f53317f35c7b460e5a25","slug":"video-body-of-unidentified-young-man-found-along-service-lane-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सर्विस लेन के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के दुल्लहपार गांव के समीप सोमवार की सुबह सर्विस लेन के किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही कंधरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के साथ ही साक्ष्य संकलन में जुट गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के किनारे दुल्लहपार गांव के समीप झाड़ियों में सोमवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कंधरापुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने साक्ष्य संकलन किए, इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव के बाहर निकलने के बाद पुलिस ने उसके शिनाख्त का प्रयास शुरू किया। युवक की उम्र करीब 45 साल है, उस रंग गोरा है। युवक ने सफेद पैंट और हरा सफेद लाइन वाला शर्ट पहन रखा है। लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच है। शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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