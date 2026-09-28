फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Web Cyber Fraud Scammers called 30 people daily stole OTPs using 15 different methods data leaked dark web

साइबर ठगी का जाल: हर दिन 30 लोगों को शातिरों ने किए फोन, 15 तरीकों से की ओटीपी चोरी; डार्कवेब पर लीक हुए डेटा

Mon, 28 Sep 2026 10:14 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 28 Sep 2026 10:14 AM IST
सार

वाराणसी में साइबर ठग रोजाना करीब 30 लोगों को फोन कर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। कॉल फॉरवर्डिंग, मालवेयर, फिशिंग वेबसाइट और लिंक, सिम स्वैपिंग समेत 15 तरीकों से ओटीपी चोरी की जा रही है। डार्कवेब पर डेटा लीक होने से भी खतरा बढ़ा है। जिले में रोजाना करीब 23 साइबर अपराध संबंधी शिकायतें पहुंच रही हैं।

विज्ञापन
Web Cyber Fraud Scammers called 30 people daily stole OTPs using 15 different methods data leaked dark web
साइबर क्राइम। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

साइबर ठगी का जाल अब सिर्फ फोन कॉल और फर्जी लिंक तक सीमित नहीं रह गया है। ठग रोजाना औसतन 30 लोगों के मोबाइल पर फोन कर ठगी या ठगी का प्रयास करते हैं। ऐसे नंबरों को साइबर सेल ने चिह्नित किया। इनमें ज्यादातर नंबरों से 20-25 बार कॉल आए। 

विज्ञापन


साइबर ठगों ने 15 तरीकों से ओटीपी चोरी किया, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के कोड नंबर डायल कराकर मोबाइल हैक करना, कॉल फॉरवर्डिंग, मालवेयर भेजना, फिशिंग वेबसाइट और लिंक, सिम स्वैपिंग, डार्कवेब पर लीक हुए डेटा समेत अन्य तरीके शामिल हैं।

विज्ञापन

पुलिस की साइबर टीम ने एक साल में ऐसे करीब 10 हजार मोबाइल नंबर चिह्नित किए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध में किया गया या जिनसे ठगी के लिए संपर्क किया गया। इन नंबरों को बंद करा दिया गया है। खास बात यह है कि अलग-अलग राज्यों में बैठे पीड़ितों से ठगी के बाद रकम वाराणसी के म्यूल खातों व अन्य माध्यमों से खातों में भेजी गई। ऐसे 17 हजार शिकायतें एनसीआरपी पर दर्ज हुईं। 

इस लिहाज से रोजाना 23 मामले बैंकों की जांच तक पहुंचे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि साइबर ठग ठगी की रकम सीधे अपने खाते में लेने के बजाय दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। इन खातों को कमीशन के लालच में उपलब्ध कराया जाता है। ठगी की रकम पहुंचते ही उसे कई खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया जाता है, जिससे असली ठग तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है।

विज्ञापन

अलवर, नासिक, चंडीगढ़ और बंगाल बॉर्डर तक पहुंचा साइबर ठगी का नेटवर्क
पुलिस, साइबर सेल और साइबर थाने की जांच में साइबर ठगी के नेटवर्क के कई राज्यों से जुड़े होने का पता चला है। जांच में राजस्थान के अलवर, महाराष्ट्र के नासिक, चंडीगढ़, बंगाल बॉर्डर और ओडिशा के अति पिछड़े जिलों का कनेक्शन सामने आया है। साइबर ठगी के बाद रकम जिन म्यूल खातों में भेजी गई, उनमें इन क्षेत्रों से जुड़े लेनदेन मिले हैं। पुलिस के अनुसार, ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में भेजकर उसका स्रोत छिपाने की कोशिश की गई। अब पुलिस इन खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और लेनदेन की कड़ियों को खंगाल रही है। जांच में सामने आए संदिग्ध खातों और नंबरों के आधार पर अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

विज्ञापन

25 करोड़ होल्ड, लेकिन रिलीज में देरी
पुलिस ने साइबर ठगी के अलग-अलग मामलों में कुल 25 करोड़ रुपये होल्ड कराए हैं। लेकिन ठगी की रकम तुरंत पीड़ितों को नहीं मिलेगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। पुलिस ने करीब 4.50 करोड़ रुपये पीड़ितों को दिलाए हैं।

साइबर ठगी ही नहीं, बल्कि ठगी के प्रयास जैसे मामले अगर सामने आएं तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल में जानकारी दें। साइबर पुलिस ऐसे नंबरों को चिह्नित कर कार्रवाई करेगी। अनजान नंबर से कॉल आए तो पहले सोचें, समझें और शक होते ही शिकायत दर्ज कराएं। - राजेश कुमार पांडेय, डीसीपी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed