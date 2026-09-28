साइबर ठगी का जाल: हर दिन 30 लोगों को शातिरों ने किए फोन, 15 तरीकों से की ओटीपी चोरी; डार्कवेब पर लीक हुए डेटा

पुलिस की साइबर टीम ने एक साल में ऐसे करीब 10 हजार मोबाइल नंबर चिह्नित किए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध में किया गया या जिनसे ठगी के लिए संपर्क किया गया। इन नंबरों को बंद करा दिया गया है। खास बात यह है कि अलग-अलग राज्यों में बैठे पीड़ितों से ठगी के बाद रकम वाराणसी के म्यूल खातों व अन्य माध्यमों से खातों में भेजी गई। ऐसे 17 हजार शिकायतें एनसीआरपी पर दर्ज हुईं।



इस लिहाज से रोजाना 23 मामले बैंकों की जांच तक पहुंचे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि साइबर ठग ठगी की रकम सीधे अपने खाते में लेने के बजाय दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। इन खातों को कमीशन के लालच में उपलब्ध कराया जाता है। ठगी की रकम पहुंचते ही उसे कई खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया जाता है, जिससे असली ठग तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है।