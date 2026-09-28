यूपी: लापरवाही पर इंस्पेक्टर समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, आरोपी का सत्यापन नहीं किया; सूचना अपलोड भी नहीं की

बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी। साथ ही फर्जी आईडी बनाकर फोटो और वीडियो वायरल किए जाने की शिकायत भी सामने आई। मामले की समीक्षा के दौरान आरोपी के संबंध में समय से सत्यापन और आवश्यक सूचना दर्ज नहीं किए जाने की बात सामने आई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी की भूमिका की समीक्षा में प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और अकर्मण्यता पाए जाने पर एसएसपी ने चारों को निलंबित कर दिया।



एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अभियुक्तों के सत्यापन, जमानत के बाद निगरानी और संबंधित अभिलेख या ऐप पर आवश्यक सूचना समय से दर्ज करने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही, अनुशासनहीनता या अकर्मण्यता मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।