तस्वीरों में तूफान अर्नब की तबाही: 100 जगहों पर पेड़, 150 जगहों पर खंभे गिरे; आजमगढ़ नपा ऑफिस भी पानी-पानी

1 of 16 अतराैलिया में बिजली के पोल पर गिरे पेड़ को हटाते हुए। - फोटो : संवाद







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चक्रवाती तूफान अर्नब ने जिले में जमकर तबाही मचाई है। जिले में करीब 100 जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। इससे स्टेट हाइवे आजमगढ़-गाजीपुर सहित लिंक मार्गों पर कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा।



वहीं, 150 जगहों पर बिजली के पोल और तार भी टूटकर गिरने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। शहर से लेकर गांव तक शुक्रवार की शाम से शनिवार की देर शाम तक बिजली न आने से पीने के पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा। बीते 24 घंटे से 20 उपकेंद्रों से बिजली बहाल नहीं हो पाई। इस दौरान 24 घंटे में करीब 25 मिमी बारिश दर्ज की गई।

2 of 16 जल निगम का कार्यालय हुआ जलमग्न। - फोटो : संवाद

जिले में शुक्रवार से शनिवार की शाम तक रुक-रुक कर 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा संग हुई बारिश ने चहुंओर तबाही मचाई। शहर से लेकर गांव तक सड़कों पर पेड़ गिर गए। इससे आवागमन प्रभावित हुआ।

3 of 16 लगातार बारिश से जलभराव। - फोटो : संवाद

वहीं दोपहर में हुई तेज बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। शहर के मध्य स्थित नगरपालिका कार्यालय परिसर भी जलमग्न हो गया। वहीं, जलकल कार्यालय परिसर में भी जलजमाव हो गया।

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4 of 16 तेज हवा से गिरा पेड़। - फोटो : संवाद

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जिले में शहरी क्षेत्र में 60 सहित पूरे जिले में 150 बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। अधीक्षण अभियंता गौरव तिवारी ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी दिन-रात आपूर्ति बहाली में लगे हुए हैं। पोल व तार लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

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5 of 16 आजमगढ़ में तेज चक्रवाती तूफान का कहर। - फोटो : संवाद