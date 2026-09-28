पंखा फैक्ट्री में भीषण आग: 25 मकान खाली कराए गए, तारपीन-सॉल्वेंट के ड्रमों ने बढ़ाई चुनौती; दमकल की टीम तैनात

फायर ब्रिगेड के ऑफिसर विनोद पांडेय ने बताया कि फैक्ट्री तक पहुंचने वाला रास्ता काफी संकरा है। इसके कारण दमकल की गाड़ियां फैक्ट्री के पास तक नहीं पहुंच पा रही थीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जीटी रोड पर खड़ी कर पाइप के जरिए पानी फैक्ट्री तक पहुंचाया गया। पानी खत्म होने पर चांदपुर स्थित एक फैक्ट्री से पानी भरकर दमकल की टीम दोबारा आग बुझाने में जुटी रही।



आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी तेज गर्मी से फैक्ट्री की दो मंजिला इमारत के पिलर आगे की ओर झुकने लगे। ऐसे में भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना रहा। फायरकर्मी आसपास के हिस्सों को सुरक्षित रखते हुए आग पर लगातार पानी का छिड़काव करते रहे।