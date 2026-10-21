फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Babita from Azamgarh linked to Tiger Shroff case family distressed

टाइगर श्राफ प्रकरण में आजमगढ़ की बबीता का आया नाम, परिवार परेशान

Wed, 21 Oct 2026 04:11 PM IST
Pragati Chand
Pragati Chand Pragati Chand
Updated Wed, 21 Oct 2026 04:11 PM IST
Babita from Azamgarh linked to Tiger Shroff case family distressed
आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के कोठियार गांव की बबीता का नाम टाइगर श्राफ पर हमले के मामले में सामने आने से परिवार के लोग परेशान हैं। परिजनों के मुताबिक, बबीता करीब दो साल पहले रोजगार की तलाश में हरियाणा के सोनीपत गई थी। वहां वह पैकिंग का काम करती थी। परिवार का कहना है कि इससे पहले बबीता का नाम कभी किसी मामले में नहीं आया था। बबीता के सोनीपत जाने की वजह रोजगार की तलाश थी। गांव की पूजा और उसके पति राजनाथ पहले से सोनीपत में रहकर काम करते थे। करीब दो साल पहले गांव आने पर उन्होंने वहां पैकिंग के काम में 10 से 12 हजार रुपये महीने मिलने की बात बताई थी। इसके बाद बबीता अपनी मौसी के बेटे रवि, उसकी पत्नी और गांव की गुंजना के साथ सोनीपत चली गई। पूजा और राजनाथ कुछ महीने बाद गांव लौट आए, लेकिन बबीता और उसके साथ गए लोग वहीं काम करते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

नूंह: पुलिस स्मृति दिवस पर बलिदानियों को किया नमन, बलिदानी उमर मोहम्मद के परिजनों का सम्मान

Martyrs honored on Police Commemoration Day
Nuh
21 Oct 2026

शिमला में सुबह से खिली धूप, मौसम हुआ सुहावना

shimla weather sunny wednesday morning
Shimla
21 Oct 2026

मोगा में पीआरटीसी और पनबस के कच्चे कर्मचारियों ने की हड़ताल

Contractual PRTC and Punbus employees in Moga went on strike.
Chandigarh-Punjab
21 Oct 2026

लुधियाना पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन

Police Commemoration Day observed at Ludhiana Police Lines
Ludhiana
21 Oct 2026

सोलन: स्वास्थ्य मंत्री की सुरक्षा में चूक, जलती चक्करी लेकर पास पहुंचा व्यक्ति

solan dussehra health minister security lapse burning chakkari
Solan
21 Oct 2026
विज्ञापन

मंडलीय अस्पताल में ड्यूटी छोड़ प्रदर्शन पर बैठीं नर्स

Nurses at divisional hospital abandon their duties to stage protest
Varanasi
21 Oct 2026

ललितपुर: नकली खाद्य सामग्री से भरी बस सीज, 22 क्विंटल सामान नष्ट; 10 से 12 लाख रुपये कीमत

Bus loaded with counterfeit food items seized; 22 quintals of goods destroyed
Lalitpur
21 Oct 2026
विज्ञापन

कुल्लू दशहरा में देवी-देवताओं के शिविरों में पूजा-अर्चना शुरू, ढोल-नगाड़ों से भक्तिमय हुआ ढालपुर

kullu dussehra devta camps worship rituals begin 2026
Kullu
21 Oct 2026

कांगड़ा: जयसिंहपुर का दशहरा अब होगा राष्ट्र स्तरीय, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की घोषणा

Jaisinghpur Dussehra National Level 2027 Mukesh Agnihotri
Himachal Pradesh
21 Oct 2026

दशहरे पर जय श्रीराम के जयकारों से गूंजा नयागांव का दशहरा ग्राउंड

On Dussehra, the Nayagaon Dussehra ground echoed with chants of 'Jai Shri Ram'.
Mohali
21 Oct 2026

मोगा में नवीन कला मंदिर की ओर से धूमधाम से मनाया गया दशहरा

Dussehra was celebrated with great enthusiasm in Moga by the Naveen Kala Mandir.
Chandigarh-Punjab
21 Oct 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
21 Oct 2026

मानसून विदा, फिर भी बारिश जारी

मानसून विदा, फिर भी बारिश जारी
Madhya Pradesh
21 Oct 2026

VIDEO: जय श्रीराम के जयकारों के बीच जला रावण का पुतला 21 फुट ऊंचे रावण का दहन होते ही रामलीला मैदान में गूंजे जयकारे।

Amidst chants of 'Jai Shri Ram', the effigy of Ravana was set ablaze; as the 21-foot-tall effigy burned, the Ramlila Ground echoed with these chants.
Mainpuri
21 Oct 2026

VIDEO: दुर्गा पाण्डालों से धूमधाम से विदा हुई मातारानी।

Mata Rani was bid farewell from the Durga pandals with great fanfare.
Mathura
21 Oct 2026

VIDEO: शस्त्र पूजा कर संस्कृति रक्षा का संकल्प लिया।

Performed 'Shastra Puja' (worship of weapons) and took a pledge to protect the culture.
Agra
21 Oct 2026

VIDEO: महंत रमाकांतपुरी जयकारों के बीच निकली मां काली की शोभायात्रा, गंगा घाट पर कराया स्नान।

Amidst chants and cheers, the procession of Goddess Kali—led by Mahant Ramakantpuri—made its way to the Ganga ghat, where the deity was given a ritual bath.
Kasganj
21 Oct 2026

VIDEO: हवाई जहाज से मंगवाए जाते हैं आराध्य के लिए सुगंधित फूल।

Fragrant flowers for Aradhya are brought in by airplane.
Mathura
21 Oct 2026

चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में भव्य दशहरा सेलिब्रेशन

Grand Dussehra celebration in Sector 46, Chandigarh
Chandigarh-Punjab
21 Oct 2026

उज्जैन: भस्म आरती में गणेश स्वरूप में सजे बाबा महाकाल, भांग से हुआ शृंगार, दिव्य दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु

Ujjain: Mahakal Adorned as Lord Ganesha During Bhasma Aarti on Dashami, Devotees Gather for Darshan
Madhya Pradesh
21 Oct 2026

रावण दहन के साथ गूंजा अच्छाई की जीत का संदेश, मेलों और झांकियों ने बांधा समां

burning of Ravana proclaimed victory of good fairs and tableaux enthralled audience
Nuh
21 Oct 2026

विजयादशमी धर्म और सत्य की विजय का पर्व-मंत्री गौरव गौतम

Vijayadashami is a festival celebrating victory of righteousness and truth Minister Gaurav Gautam
Palwal
21 Oct 2026

कानपुर के धारी पूरवा रामलीला मैदान में सिलेंडर फटने से तीन लोग घायल

Three people injured in a cylinder explosion at Ramlila ground in Dhari Purwa Kanpur
Kanpur
21 Oct 2026

Meerut: रावण के ससुराल मौरीपाड़े की ऐतिहासिक रामलीला में कलाकारों ने करतबों के साथ किया मंचन, दर्शकों की रही भारी भीड़

Artists performed stunts in the historical Ramlila of Ravana's in-laws house, Mauripade, there was a huge crowd of spectators.
Meerut
21 Oct 2026

हस्तिनापुर: मध्य गंग नगर में किया गया मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन

Hastinapur: Immersion of Maa Durga's idol was done in Madhya Ganga Nagar.
Meerut
21 Oct 2026

हस्तिनापुर: मखदुमपुर कॉलोनी में धूमधाम से निकाली गई मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा

Hastinapur: Idol immersion procession taken out with great fanfare in Makhdumpur Colony
Meerut
21 Oct 2026

हिन्दू नेशनल कॉलेज में रावण दहन के लिए उमड़ी भीड़, कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां

Crowds gathered at Hindu National College for the burning of the Ravana effigy; artists gave performances.
Dehradun
21 Oct 2026

देहरादून: परेड मैदान में ऐसे हुआ लंका दहन

Dehradun: This is how the 'Lanka Dahan took place at Parade Ground
Dehradun
21 Oct 2026

ऋषिकेश: शॉर्ट सर्किट से जले पुतलों के बाद बच्चों के 40 रुपये के रावण ने बटोरी वाहवाही

Rishikesh: After effigies were gutted in a short circuit, a 'Ravana' made by children—costing just 40 rupees—won widespread praise.
Rishikesh
21 Oct 2026

कानपुर: परेड में आतिशबाजी के बाद दहन किया गया रावण का पुतला, गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

Effigy of Ravana set ablaze following fireworks at the parade; chants of 'Jai Shri Ram' echoed
Kanpur
21 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed