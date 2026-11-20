{"_id":"6b0021a15f41335d2405a1d9","slug":"video-azamgarh-police-in-action-four-accused-arrested-in-an-encounter-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजमगढ़ पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ में चार आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के जोलहापुर गांव के पास शुक्रवार की भोर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, दो प्रतिबंधित पशु (गाय), एक बछड़ा, अर्टिगा कार, मोटरसाइकिल और पशुओं के कटान में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए।

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