{"_id":"6ae71acda349b6b1cc0adb18","slug":"video-video-vathhaka-sahayata-shavara-ma-lga-ka-tha-gaii-kanana-athhakara-oura-sarakara-yajanao-ka-janakara-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: विधिक सहायता शिविर में लोगों को दी गई कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को अवध विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन को उनके कानूनी अधिकारों, विधिक सहायता और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. मनु कालिया, जिला जज रंजय कुमार वर्मा, अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।

... और पढ़ें