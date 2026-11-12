छठ महापर्व पर घर जाने के लिए अयोध्या कैंट स्टेशन पर उमड़ी भीड़

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छठ महापर्व पर घर जाने के लिए अयोध्या कैंट स्टेशन पर गुरुवार को लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1, 2 और 3 पर यात्रियों का हुजूम लगा रहा। प्लेटफार्म पर तिल रखने की जगह नहीं बची। हाथ में बैग, सिर पर सामान और बच्चों को गोद में लिए लोग घंटों से ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। छठ पूजा में शामिल होने के लिए दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों में काम करने वाले लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या और आसपास के लोग बिहार और पूर्वांचल के अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पर जुटे हैं। हर ट्रेन में भीड़ ही भीड़ है। जनरल और स्लीपर कोच में पैर रखने की जगह नहीं है। कई यात्रियों को सीट नहीं मिली तो वे फर्श पर ही बैठ गए। स्टेशन पर यात्रियों को पानी, टिकट और ट्रेन की जानकारी के लिए काफी परेशानी हो रही है। पूछताछ काउंटर पर लंबी लाइन लगी है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। फिर भी लोगों के चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ दिख रही है। कोई कह रहा है कि छठ में घर न जाएं तो पर्व अधूरा लगता है, तो कोई कह रहा है कि मां के हाथ का ठेकुआ खाने और घाट पर अर्घ्य देने के लिए इतनी भीड़ भी कम है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से छठ पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है।

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