VIDEO: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले- पायलट के साहस से दुनिया ने जाना भारतीय संस्कृति का संदेश

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उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 180 यात्रियों की जान बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार के साहस ने दुनिया को भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। रविवार को रामकथा पार्क में पंडित उमापति त्रिपाठी की 233वीं जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने यह बात कही। समारोह में जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर को 51 हजार रुपये, सम्मान पत्र व अंगवस्त्र देकर वशिष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। आयुष्मान फाउंडेशन को बृजनंदन सम्मान मिला।

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