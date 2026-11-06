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VIDEO: दीपोत्सव की झांकियों का साकेत महाविद्यालय में हुआ पूर्वाभ्यास
दीपोत्सव की तैयारियों के तहत साकेत महाविद्यालय में झांकियों का पूर्वाभ्यास पूरा हो गया। इसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित विभिन्न स्वरूपों की भूमिका निभाने वाले कलाकारों ने हिस्सा लिया। वहीं, राम, सीता और लक्ष्मण व हनुमान का स्वरूप निभाने वाले कलाकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रामनगरी अयोध्या में भगवान के स्वरूप में प्रस्तुति देने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य और गर्व की बात है।
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