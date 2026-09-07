VIDEO: मैसूर के कलाकारों ने की नृत्य आराधना, सभी देवताओं का किया पूजन-अर्चन

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श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर की यज्ञशाला में मैसूर, कर्नाटक से आई कला साधिकाओं ने भगवान श्रीराम की नृत्योपासना की। तीर्थ क्षेत्र की ओर से ऐसे आयोजनों के प्रभारी शैलेन्द्र शुक्ल ने बताया कि श्रीमती ए.विजया के नेतृत्व में पधारी छह साधिकाओं ने नृत्य के माध्यम से प्रभु की आराधना की तथा मन्दिर परिसर में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं का पूजन-अर्चन किया।

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