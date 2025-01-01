Ayodhya News: विघ्नहर्ता बरसा रहे फल बाजार पर कृपा
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 16 Sep 2026 12:47 AM IST
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अयोध्या। गणपति बप्पा के विराजते ही मूर्ति बाजार की चहल-पहल भले थम गई हो, लेकिन फल-फूल और प्रसाद का कारोबार में तेजी जारी है। शहर में करीब 120 सार्वजनिक पंडालों और लगभग 500 घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। करीब 620 स्थानों पर चल रही पूजा-अर्चना के चलते फूल-माला, फल और मोदक की रोजाना जरूरत पड़ रही है।
घरों में सुबह-शाम पूजा और पंडालों में आरती-भोग के लिए होने वाली खरीदारी से छोटे कारोबारियों अच्छी कमाई हो रही है। सुबह से ही फूल मंडियों और आसपास की दुकानों पर खरीदार पहुंचने लगते हैं। मकबरा के फूल विक्रेताओं आलोक ने बताया कि गणेश पूजा में गेंदा, गुलाब और गुड़हल के फूलों की मांग बनी हुई है। रोजाना करीब 30 हजार का कारोबार हो रहा है।
फूल विक्रेता सलमान ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी है। रोजाना करीब 10 हजार रुपये तक का कारोबार हो रहा है। सजावट के लिए लोग रंग-बिरंगे फूलों की भी खरीदारी कर रहे हैं। मांग बढ़ने से फूलों के दाम भी करीब 10 से 15 रुपये बढ़ गए हैं।
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फलों की मांग ने बढ़ाया बाजार
गणपति को भोग लगाने के लिए केले, सेब, अनार, नारियल समेत अन्य फलों की खरीदारी भी बढ़ी है। चौक बाजार के फल विक्रेता रिजवान ने बताया कि पूजा के दिनों में ग्राहक नियमित रूप से खरीदारी कर रहे हैं। केला और सेब की खरीदारी सबसे अधिक है। रोजाना करीब आठ हजार रुपये तक की बिक्री हो रही है।
सामग्री के दाम भाव रुपये में
गेंदे की माला 30 - 100
गुलाब 50–150
पूजा के फूल 20–50
नारियल 30–60
केला 60-70 दर्जन
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घरों में सुबह-शाम पूजा और पंडालों में आरती-भोग के लिए होने वाली खरीदारी से छोटे कारोबारियों अच्छी कमाई हो रही है। सुबह से ही फूल मंडियों और आसपास की दुकानों पर खरीदार पहुंचने लगते हैं। मकबरा के फूल विक्रेताओं आलोक ने बताया कि गणेश पूजा में गेंदा, गुलाब और गुड़हल के फूलों की मांग बनी हुई है। रोजाना करीब 30 हजार का कारोबार हो रहा है।
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फूल विक्रेता सलमान ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी है। रोजाना करीब 10 हजार रुपये तक का कारोबार हो रहा है। सजावट के लिए लोग रंग-बिरंगे फूलों की भी खरीदारी कर रहे हैं। मांग बढ़ने से फूलों के दाम भी करीब 10 से 15 रुपये बढ़ गए हैं।
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फलों की मांग ने बढ़ाया बाजार
गणपति को भोग लगाने के लिए केले, सेब, अनार, नारियल समेत अन्य फलों की खरीदारी भी बढ़ी है। चौक बाजार के फल विक्रेता रिजवान ने बताया कि पूजा के दिनों में ग्राहक नियमित रूप से खरीदारी कर रहे हैं। केला और सेब की खरीदारी सबसे अधिक है। रोजाना करीब आठ हजार रुपये तक की बिक्री हो रही है।
सामग्री के दाम भाव रुपये में
गेंदे की माला 30 - 100
गुलाब 50–150
पूजा के फूल 20–50
नारियल 30–60
केला 60-70 दर्जन