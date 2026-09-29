VIDEO: जनौरा के अहिरन वार्ड में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, गिरा खंभा, तार जमीन पर

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जनौरा के अहिरन वार्ड में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां चार दिन से बिजली का एक खंभा गिरा हुआ है और उसका तार जमीन पर झूल रहा है। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग पर समस्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। निवासियों दीपा यादव, महेश, रमेश और हरेन्द्र ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के कारण घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन्हें हर पल डर के साए में रहना पड़ रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं। वे केवल बिजली को एक दूसरे फीडर पर डालकर चले जाते हैं। इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। जमीन पर झूलते बिजली के तार से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। यह लापरवाही क्षेत्र में गंभीर खतरे का कारण बनी हुई है।

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