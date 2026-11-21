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Video: डाकघर रुदौली के डाक बाबू समेत दो युवक बाइक हादसे में घायल, जिला अस्पताल रेफर
लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर भेलसर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास शनिवार की शाम 7 बजे के करीब दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, डाकघर रुदौली में डाक बाबू के पद पर तैनात मोहित दुबे (26) शनिवार को ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाइक से अपने घर महोली, थाना रौनाही जा रहे थे। भेलसर उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में मोहित दुबे के साथ दूसरी बाइक पर सवार सोहावल निवासी चंदन (21) भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
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